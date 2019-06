PSG : Après Maman, Matuidi conseille Adrien Rabiot

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

En conflit et en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine.

Pourtant, le milieu de terrain ne manque pas de sollicitations. Les exigences du Français (10 M€ par an + 10 M€ en prime à la signature) ont fait fuir quelques formations, mais d’autres sont prêtes à s’en rapprocher. Manchester United lui a effectivement proposé un salaire annuel de 8 M€ et la prime réclamée. Pendant que la Juventus Turin lui offre 7,5 M€ par an, plus le bonus cité. Mais d’après le média Soccer Link, Rabiot ne s’est pas encore décidé.

En réalité, le Parisien donne la priorité à son club formateur et à son directeur sportif Leonardo, qu’il a prévu de rencontrer dans les prochains jours afin d’évoquer une prolongation. Autant dire que cette hypothèse ne fait pas l’unanimité au sein de la direction, d’où les craintes du dirigeant brésilien. Rabiot ferait donc mieux d’envisager un plan B, lui qui aurait une préférence pour la Juve. L’occasion de retrouver Blaise Matuidi, qui lui conseille de privilégier Paris, puis Turin en second choix. A croire que le Bianconero n’en veut pas au club qui l’a poussé vers la sortie en 2017.