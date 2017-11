PSG : Après le prêt de Mbappé, Monaco devrait encore aider Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

En dehors du PSG, les pensionnaires du podium de Ligue 1 de la saison dernière n’ont pas fière allure en Ligue des Champions. L’OGC Nice a échoué en barrage devant Naples et dispute donc la Ligue Europa. De son côté, l’AS Monaco ne compte que quatre petits points en deux matchs, et a besoin d’un miracle pour se qualifier et retourner en 1/8e de finale. Un scénario qui pourrait faire le bonheur du PSG, alors que le club de la capitale tente d’éviter une sanction de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

En effet, si jamais Paris était le dernier club français en lice en Ligue des Champions en 2018, il bénéficierait seul des droits télés restant, qu’il partage pour le moment avec les équipes en liste. Résultat, cela signifierait un énorme pactole financier de 8 ME, selon les estimations de RMC. Un coup de pouce supplémentaire, mais involontaire, de l'AS Monaco, qui a déjà convenu d'un prêt avec option d'achat plutôt avantageux pour Paris, pour lui céder Kylian Mbappé. Ce montant des droits télés pourrait augmenter bien évidemment en fonction du parcours des joueurs parisiens. Sans parler des primes copieuses en cas de belle épopée, ce pourrait donc être, assez ironiquement, le jackpot financier que représente la Ligue des Champions qui aiderait le club de la capitale à rester dans les clous du fair-play financier.