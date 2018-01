PSG : Antero Henrique forcé de recruter Lassana Diarra au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Déjà absent 10 semaines en première partie de saison, Thiago Motta est revenu sur les terrains à Rennes, pour aussitôt en ressortir. Le milieu de terrain italo-brésilien souffre d’une contracture au mollet, et sera à nouveau mis au repos forcé. Un coup d’arrêt en plein mois de janvier qui pose forcément la question du renforcement au poste de sentinelle, déjà prévu mais toujours pas effectif. En attendant, Adrien Rabiot et Giovani Lo Celso peuvent évoluer devant la défense, mais ce n’est clairement pas leur poste de prédilection, et cela pourrait être fatal dès le mois de février face au Real Madrid.

Résultat, Antero Henrique s’est mis en quête d’un milieu défensif, et l’opportunité Lassana Diarra est en discussions. Mais selon L’Equipe, les dirigeants parisiens seraient très loin d’être unanimes quant à la venue de l’ancien du… Real Madrid, sans savoir si cela concerne son profil de joueur, son niveau sportif, ou ses demandes salariales. Néanmoins, à l’heure actuelle, Paris n’a pas vraiment le choix, et la solution d’un transfert gratuit a de quoi séduire, surtout qu’aucun départ (Pastore, Lucas, Di Maria) n’est imminent.