PSG : Antero Henrique a gagné, Al-Khelaifi lui offre le mercato

Dans : PSG, Mercato.

Dans la bataille supposée entre Thomas Tuchel et Antero Henrique, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain semblait avoir facilement raflé la mise, le départ du directeur sportif portugais du PSG était même annoncé par certains en fin de saison. Mais ce samedi, on apprend qu'en fait Antero Henrique n'est pas du tout proche de la sortie au Paris SG, et qu'il va garder ses prérogatives lors du prochain mercato. Car dans l'esprit de Nasser Al-Khelaifi, les choses sont claires et l'actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain ne sera pas éjecté.

Selon L'Equipe, le Portugais a toute la confiance du patron qatari du PSG au point d'avoir un oeil sur la prolongation de contrat de Thomas Tuchel, lequel avait pourtant contesté publiquement les décision d'Antero Henrique lors du récent mercato d'hiver. « Henrique a également mené les pourparlers pour les prolongations de Gianluigi Buffon et Daniel Alves.

Le Portugais travaille par ailleurs sur le futur mercato et les profils à cibler pour renforcer l’effectif. Il rencontre les parents et conseillers de jeunes du centre de formation, notamment les meilleurs éléments de l’équipe des moins de 19 ans de Thiago Motta, pour leur proposer un bail professionnel. Et il continue d’avoir la main totale sur la formation », précise le quotidien sportif, soulignant au passage que dans le très médiatique dossier Adrien Rabiot, Antero Henrique a toutes les libertés pour agir. De quoi conforter l'idée que le directeur sportif n'est pas du tout sur le départ du Paris Saint-Germain.