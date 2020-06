PSG : Neymar à Barcelone, c’est possible ! En 2021…

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en 2022, Neymar va-t-il prolonger l’aventure dans la capitale française ?

Le doute est permis. Pour l’heure, aucune discussion n’a été engagée entre le PSG et sa star brésilienne dans l’optique d’une prolongation de contrat. En revanche, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont rapidement devoir trancher l’avenir de leur n°10. Un départ ou une prolongation, Paris sera bientôt dans l’obligation de faire un choix. Car avec une échéance de contrat si courte, la valeur marchande de Neymar diminue chaque mois. Au contraire, une prolongation lui redonnerait un prix très élevé sur le marché des transferts mais nécessiterait un investissement financier colossal du Paris Saint-Germain.

Paris n'est pas pressé de le prolonger

Le dilemme est donc difficile pour le PSG, et il pourrait bien conduire… au départ de Neymar à l’été 2021, selon les informations d’El Nacional en Catalogne. Pour le site espagnol, il est d’ores et déjà acquis que pour deux raisons, le mercato estival de Neymar sera extrêmement calme en 2020 avec aucun transfert ni prolongation de contrat à la clé. Et pour cause, la crise du Covid-19 a sensiblement affaibli le FC Barcelone financièrement tandis que le PSG a fait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité. Autrement dit, le champion de France en titre ne devrait pas entamer la moindre négociation avec le Brésilien, tant que le dossier de la prolongation du Français n'est pas bouclé. Si la situation est inchangée en 2021, alors il y a de bonnes chances que Barcelone soumette une offre au rabais à Paris en raison de la situation contractuelle de Neymar. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Nasser Al-Khelaïfi pour un Neymar qui n’aurait plus qu’un an de contrat…