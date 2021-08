PSG : Annonce officielle prévue lundi pour Kylian Mbappé ?

Dans : PSG.

Les jours qui viennent pourraient être décisifs concernant l'avenir parisien de Kylian Mbappé. Il se chuchote désormais que le joueur français du Paris Saint-Germain annoncera lundi à ses dirigeants son choix de prolonger ou de partir quand ils le voudront.

Le feuilleton Lionel Messi étant désormais terminé, la star argentine ayant même repris l’entraînement ce jeudi avec ses nouveaux coéquipiers du Paris Saint-Germain, c’est celui de Kylian Mbappé qui pourrait occuper la Une. En effet, tandis que du côté espagnol, on est désormais convaincu que l’attaquant français désire rejoindre le Real Madrid et refusera toutes les offres de prolongation transmise par les dirigeants parisiens, il se dit que l’ancien Monégasque pourrait sortir de son mutisme sur ce sujet. Si certains évoquent l’après PSG-Strasbourg, et donc une communication samedi soir, la Gazzetta dello Sport affirme que Mbappé fera part de sa décision à Nasser Al-Khelaifi ce lundi 16 août.

Suspense vraiment total pour Mbappé et le PSG

Et même si une source qatarienne explique que Kylian Mbappé reste inflexible, et ne veut pas entendre parler d'une prolongation, quitte à partir libre du Paris Saint-Germain la saison prochaine, ce que le Real Madrid envisage sérieusement, le quotidien sportif italien affirme de son côté que rien ne permet de savoir ce que va faire le champion du monde. La Gazzetta pense que la venue de Lionel Messi n'a pas réellement été du goût de Kylian Mbappé, et que ce dernier se sent désormais un peu cerné par le duo Messi-Neymar. Autrement dit, il aurait clairement l'intention de signer au Real Madrid où il sera considéré comme la seule superstar de l'effectif de Carlo Ancelotti, ce qui n'est pas le cas au PSG. Et les propos de Nasser Al-Khelaifi sur la compétitivité de Paris et l'absence d'excuse pour ne pas prolonger n'auraient pas du tout été du goût du clan Mbappé. Réponse dans 96 heures ?