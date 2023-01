PSG : Annoncé au Brésil, Neymar bosse à Paris !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar est au Camp des Loges ce lundi pour l'entrainement du PSG. Très loin du Brésil donc, où il était annoncé pourtant pour ce début de semaine pour les obsèques de l'idole brésilienne Pelé.

Annoncé comme sur le départ vers le Brésil ce dimanche soir, Neymar était bien à l’entrainement ce lundi au lendemain de la défaite à Lens. La présence du Brésilien dans l’effectif de Christophe Galtier n’a pas fait l’objet d’un seul doute puisque le club de la capitale l’a mis en avant sur ses réseaux sociaux. Le Parisien souligne, sans savoir si le numéro 10 brésilien en a fait la demande, que le PSG ne souhaitait pas voir son joueur effectuer un long voyage alors qu’il y a des échéances importantes à préparer. Neymar en a rajouté une couche avec un post sur Instagram et le mot « work » (travail) pour expliquer qu’il bossait dur avec ses coéquipiers. En dépit de la relation proche entre Neymar et Pelé, qui viennent tous les deux du même club, l’ancien barcelonais n’est donc pas attendu à Sao Paulo dans les prochaines heures, contrairement à ce qui avait été annoncé par plusieurs journalistes, français ou brésiliens.

Le PSG n'était pas chaud pour le voyage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Un voyage express au Brésil à cette période de la saison n’aurait pas été approprié compte tenu de l’enchaînement de matchs qui attend le PSG en janvier », explose ainsi le quotidien francilien, pour qui Neymar devrait donc être de la partie pour la rencontre de Coupe de France de ce vendredi contre Châteauroux. Neymar est donc bien au travail, et il a passé le nouvel an sobrement avec une vidéo de meilleurs voeux postés sur les réseaux sociaux également. De bon augure pour le PSG, qui peut compter sur son numéro 10 visiblement motivé et désireux de passer à autre chose après son Mondial décevant, sa blessure à la cheville puis son exclusion face à Strasbourg.