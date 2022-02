Angel Di Maria et le PSG, la fin bientôt officialisée

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé par ses dirigeants. A 33 ans, l’Argentin attire les convoitises en Europe et en Amérique du Sud.

La belle histoire d’amour qui dure entre le Paris Saint-Germain et Angel Di Maria devrait prendre fin à la fin de la saison, et ce après environ 7 ans de loyaux services. Le meilleur passeur de l’histoire du club parisien avec 115 passes décisives, devant Safet Susic, ne recevra pas d’offre de prolongation, d’après le journaliste foot, Ekrem Konur. Il y a un an, Leonardo avait déjà prolongé l’ancien du Real Madrid pour une saison. D’après L’Équipe, le directeur sportif du PSG prépare déjà le mercato estival avec les potentielles arrivées de Paulo Pogba ou Lucas Paqueta. Son départ allégerait la masse salariale du club qui s’élève à environ 580 millions d’euros. Le 8e meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 90 buts vit ses derniers mois dans la capitale française.

Di Maria, un dernier challenge européen à bientôt 34 ans ?

Comme annoncé sur le compte Twitter d’Ekrem Konur, Angel Di Maria plaît à de nombreux clubs européens et est aussi suivi depuis le championnat brésilien. En cas de départ, le gaucher de Rosario peut se laisser tenter par un ultime challenge sur le vieux continent en Espagne ou en Italie. Comme il le dit depuis toujours, son rêve est de terminer sa carrière chez lui en Argentine. En novembre dernier, Fideo s’était exprimé sur son avenir. « J’ai une affection particulière pour le club et la ville. Depuis le début, je me sens ici comme à la maison. J’ai une année supplémentaire en option si les deux parties sont d’accord. De mon côté, ça se joue avec mon âge. Si je dois retourner dans le football argentin, j’espère partir d’un grand club comme le PSG par la grande porte » déclarait l’Argentin à RMC. Toujours d’après L’Équipe, celui qui va souffler sa 34e bougie lors de la Saint-Valentin aimerait rester encore un an au PSG aux côtés de son ami Lionel Messi.