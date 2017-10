PSG : Anderlecht en mode panpan cucul à Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après le choc de ce vendredi face à Nice, le PSG va rapidement se concentrer sur sa grande priorité de la saison, la Ligue des Champions. Le club de la capitale recevra Anderlecht avec la possibilité de valider dès la quatrième journée sa place en huitièmes de finale. Après les cartons passés au Celtic Glasgow (0-5), au Bayern Munich (3-0), puis à l’aller en Belgique (0-4), le club de la capitale française pourrait se voir faciliter la tache. En effet, l’entraineur du club bruxellois a annoncé, qu’étant donné la situation difficile de sa formation en championnat, et celle quasiment impossible en Ligue des Champions, il privilégierait désormais les rencontres nationales, et mettrait des remplaçants contre le PSG.

« Ce match face à Eupen et celui à Bruges sont plus importants que celui au PSG. La campagne de Ligue des Champions n'est pas terminée, mais notre situation est très difficile. Marquer quatre buts au Celtic est impossible, et ce n'est pas au PSG qu'on peut aller chercher des points. Si on fait un exploit, c'est à domicile (contre le Bayern). Il est possible que je laisse souffler quelques joueurs à Paris », a reconnu Hein Vanheaezebrouck dans une déclaration lucide même si elle ne fera pas plaisir à grand monde en Belgique. C’est le PSG qui pourrait en tout cas se frotter les mains et en profiter pour continuer son incroyable série en Ligue des Champions.