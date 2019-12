PSG : Ancelotti rappelé par Al-Khelaifi ? L'incroyable rumeur

Dans : PSG.

Dans le dur avec Naples, Carlo Ancelotti pourrait bien devoir changer d'air l'été prochain. Et ce mercredi, la rumeur d'un retour au Paris Saint-Germain du technicien italien est évoqué afin de remplacer Thomas Tuchel.

Carlo Ancelotti s’attendait probablement à une deuxième année plus réussie au Napoli après avoir mené la formation italienne à la seconde place de la Serie A. Mais les résultats de la formation napolitaine ne sont pas à la hauteur cette saison, avec qui plus est une révolte des joueurs contre la direction du club, ce qui a forcément ajouté à la confusion. Agé de 60 ans, Carlo Ancelotti enchaîne les déceptions depuis qu’il a quitté de force le Paris Saint-Germain en 2013 pour rejoindre le Real Madrid. En six ans, après une première saison totalement exceptionnelle sur le banc des Merengue, le Mister a été viré de Madrid (mai 2015), puis du Bayern Munich, après une gifle contre le PSG (septembre 2017), et c’est en mai 2018 qu’il a signé avec Naples pour deux ans avec une option pour une année supplémentaire.

Mais selon FootMercato, le Paris Saint-Germain semble très attentif à la situation de Carlo Ancelotti à Naples. Et un premier contact aurait même été pris par Nasser Al-Khelaifi et Leonardo avec le technicien italien au cas où Thomas Tuchel ne serait pas maintenu à son poste. Le média spécialisé affirme que du côté de Carlo Ancelotti on ne dit pas du tout non à un retour au PSG, aussi improbable que celui puisse être. Car en 2013, l’Italien avait tapé du poing sur la table afin d’avoir un bon de sortie de la part du Qatar pour rejoindre le Real Madrid. Le temps a fait son oeuvre et finalement Carlo Ancelotti pourrait revenir sur le banc du Paris Saint-Germain sans problème. Pourquoi pas.