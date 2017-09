PSG : Ancelotti avoue avoir honte d'une petite chose après son passage au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu'il s'apprête à recroiser le chemin du Paris Saint-Germain avec le Bayern Munich, Carlo Ancelotti avoue avoir des regrets par rapport à son aventure francilienne.

Mercredi soir, le club de la capitale française version 2017 jouera un premier véritable match test en Ligue des Champions face au Bayern Munich. L'occasion pour Carlo Ancelotti de retrouver pour la première fois le Parc des Princes en tant qu'entraîneur adverse. Parti du PSG en mai 2013 avec pertes et fracas, sachant qu'il a forcé la main à Nasser Al-Khelaïfi pour rejoindre le Real Madrid, le coach italien garde un seul regret à Paris, où il reviendra ému et un peu nostalgique.

« Si je devais changer une chose de mon passage dans la capitale, quelle serait-elle ? La fin de mon histoire avec le PSG. Je n’ai pas eu la bonne attitude car je voulais partir et le club souhaitait que je reste encore à la tête de l’équipe… On a eu des petits problèmes. C’était une période difficile et les rapports avec Nasser étaient compliqués, mais le temps va régler tout ça. Aujourd’hui, nos contacts sont bons. Je lui ai envoyé un message après le match aller de la Ligue des champions contre Barcelone l’an dernier pour le féliciter (victoire 4-0 du PSG) après ce match fantastique, puis un autre en souhaitant bonne chance avant le match retour. Mais après la défaite 6-1, je n’ai pas eu le courage d’envoyer un autre message. Cette rencontre a marqué le monde du foot. Quelque chose d’incroyable s’est passé, comme moi en 2005 en finale de Ligue des champions avec le Milan, et la défaite contre Liverpool aux penalties, après avoir mené 3-0 », a lancé, sur Le Figaro, Ancelotti, qui remue donc le couteau dans la plaie à propos de la remontada du Barça, même s'il ne cache pas sa sympathie pour le PSG et son dirigeant.