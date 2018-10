PSG : Ambre Godillon et les trois atouts décisifs de Marco Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Une nouvelle fois cette saison, le PSG et Marco Verratti seront tous les deux attendus en Ligue des Champions.

Le club de la capitale rêve d’enfin atteindre le dernier carré de cette épreuve après plusieurs années d’échec, et il en va de même pour le milieu de terrain, qui peine à se montrer décisif quand viennent les matchs couperets du printemps. Et pourtant, c’est bien l’Italien qui doit guider le Paris Saint-Germain pour Ambre Godillon, qui énumère les raisons pour lesquelles le champion de France doit tout miser sur l’ancien de Pescara.

« Il a suffi de suivre le match à Liverpool pour voir les carences quand Verratti n’est pas là. Quand il y a des matchs à très haute intensité, il apporte trois choses. Il y a d’abord en ce qui concerne ses performances, c’est un top player, et il en faut dans les grands matchs. C’est la plaque tournante du PSG. En plus de cela, il manque des joueurs à son poste quand il n’est pas là, pas de solutions pour le coach et personne pour mettre le doute. Et pour finir, il a la hargne, il est impliqué mentalement et il insuffle cet état d’esprit à son équipe. On peut lui reprocher beaucoup de choses mais il donne tout », a livré la journaliste de Yahoo Sports, qui estime que Marco Verratti est indispensable au PSG. Mais encore faut-il qu’il soit présent dans les grands matchs, lui qui enchaine les blessures ou les suspensions dans les moments cruciaux ces derniers temps.