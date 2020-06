PSG : Paris favori de la Ligue des champions, l'incroyable sondage

Dans : PSG.

Le PSG prépare la reprise de l'entraînement collectif, prévu jeudi, mais le club de la capitale suscite de l'optimisme auprès des Français.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG attend désormais de connaître le nom de son futur adversaire, le tirage au sort étant programmé à priori le 10 juillet prochain par l’UEFA. Mais tandis que le Bayern Munich a fini samedi sa saison de Bundesliga par une probante victoire, que les clubs italiens, espagnols et anglais sont en pleine compétition, Neymar et ses coéquipiers devront attendre, eux, le 24 juillet pour jouer leur premier match de compétition après quatre mois d’arrêt, ce sera contre l’ASSE en finale de la Coupe de France. Autrement dit, le Paris Saint-Germain aura une préparation presque à l’aveugle avant son quart de finale de Ligue des champions, là où ses adversaires arriveront lancés.

Mais le format de la compétition, à savoir un Final 8, semble donner confiance aux Français. En effet, un sondage réalisé par Odoxa pour RTL annonce que 22% de nos compatriotes pensent que le Paris Saint-Germain est le favori pour gagner la Ligue des champions cette année, contre 20% qui pensent que ce sera le Real Madrid, 13% le FC Barcelone et 9% le Bayern Munich et 6% l’Olympique Lyonnais. 64% des sondés estiment cependant que l’arrêt de la Ligue 1 est un handicap évident pour le Paris Saint-Germain et l’OL dans cette compétition européenne, tandis que 36% pensent que c’est un avantage.