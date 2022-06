PSG : Alphonse Arerola transféré définitivement à West Ham

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a officialisé le transfert d'Alphonse Areola à West Ham, club où le gardien de but français avait été prêté cette saison.

Sans donner le montant de cette opération, estimée à 12 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a tout de même tenu à saluer le champion du monde 2018, formé au PSG. « Prêté cette saison à West Ham United, Alphonse Areola rejoint définitivement West Ham United, club de Premier League auquel le gardien international était prêté la saison dernière. Formé au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola a remporté trois titres de Champion de France (2013, 2018, 2019), deux Coupes de France (2017, 2018), deux Coupes de la Ligue (2017, 2018) et trois Trophées de Champions (2016, 2017, 2019) sous le maillot Rouge et Bleu. Il a disputé un total de 107 matches avec l’équipe professionnelle, toutes compétitions confondues. La saison dernière, le « Titi » a effectué 18 rencontres de Premier League avec West Ham, dans le cadre d’un prêt d’un an. Avec l’équipe de France, le gardien de 29 ans a remporté la Coupe du Monde 2018 et compte trois sélections. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Alphonse pour la suite de sa carrière sous le maillot de West Ham United », indique le PSG. Une information confirmée dans la foulée par le club de Premier League, West Ham précisant qu'Alphonse Areola avait signé jusqu'en 2027 avec une option pour une saison supplémentaire.