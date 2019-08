PSG : Allo le Qatar, on veut Neymar ! Bartomeu débarque !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le dossier Neymar ne semble pas réellement avoir avancé depuis la réunion de mardi dernier à Paris, mais le départ de Philippe Coutinho pour le Bayern Munich a tout de même semé le trouble. Du côté du FC Barcelone, on semble avoir désormais compris que le PSG n'allait pas baisser les bras si facilement, Leonardo n'ayant pas repoussé l'idée de conserver Neymar, rappelant gentiment au passage que ce dernier avait encore trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et ce samedi, les voyants sont passés au rouge au Barça, au point que, selon Sport, Josep Maria Bartomeu a décidé de prendre lui-même le dossier en charge, alors qu'il avait confié jusqu'à maintenant les discussions à Eric Abidal et Javier Bordas.

Craignant que l'affaire capote et encore plus que le Real Madrid scelle rapidement un deal avec Doha, où l'Emir du Qatar n'attend que cela, pour le transfert de Neymar, le grand patron du FC Barcelone est désormais à fond sur cette opération. La star brésilienne du PSG serait informée en temps réel des événements, tandis que dans le sens inverse le clan Neymar tient Josep Maria Bartomeu au courant des discussions en cours entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le média catalan affirme que Josep Maria Bartomeu prépare une offre finale pour rapidement aboutir à un accord, l'hypothèse d'un déplacement lundi dans la capitale ayant pris un peu de plomb dans l'aile.