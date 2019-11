PSG : Allan à Paris cet été, tout dépend de Leonardo !

Dans : PSG.

Ces derniers mois, le nom d’Allan revient comme un serpent de mer dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Brésilien de Naples plaît beaucoup à Thomas Tuchel…

Milieu de terrain défensif à forte grinta, Allan n’a pas rejoint le Paris Saint-Germain l'été dernier, malgré de nombreuses rumeurs à son sujet. En effet, le champion de France en titre a finalement misé sur Ander Herrera et Idrissa Gueye à ce poste. Mais dans les prochains mois, il est certain que les noms d’Allan et du PSG seront à nouveau associés. Car en ce milieu de semaine, la Gazzetta dello Sport est affirmative : le natif de Rio de Janeiro va quitter Naples en juillet prochain.

A l’origine de la mutinerie des joueurs de Naples, Allan va recevoir une grosse sanction financière de la part de son président Aurelio De Laurentiis, lequel va retenir 50 % sur son salaire au mois de novembre. De plus, le patron du Napoli a bien l’intention de se séparer de Dries Mertens, de José Callejon (fin de contrat), de Laurenzo Insigne et donc d’Allan, tous très actifs dans la mutinerie des joueurs de Naples, lesquels avaient refusé une mise au vert d’une semaine imposée par leur président. Reste désormais à voir si le Paris Saint-Germain profitera de l’occasion, alors que le milieu défensif napolitain est sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2023. Lors du dernier mercato, c’est une somme régulièrement comprise entre 70 et 80 ME qui était évoquée pour un transfert d’Allan. Au vu des circonstances et de la crise à Naples, le prix pourrai être bien inférieur à l’été 2020.