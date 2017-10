PSG : Alexis Sanchez pour Cavani, le plan du PSG au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

En discussions avec le PSG l’été dernier avant que le club de la capitale ne mette le paquet pour Kylian Mbappé et Neymar, Alexis Sanchez est toujours dans une situation très tentante pour les grands clubs européens. Encore plus même.

L’attaquant d’Arsenal entame sa dernière saison avec le club londonien, et si Arsène Wenger espère toujours que l’ancien barcelonais va prolonger son contrat, cela semble désormais bien peu probable, puisque le Chilien sera libre de signer où il veut, et avec un salaire négocié au mieux, en juin 2018. Et selon Le Parisien, l’idée de le faire signer à Paris est plus que jamais d’actualité. Le quotidien régional affirme que les discussions se poursuivent pour recruter Alexis Sanchez, qui aurait le mérite de venir libre, mais provoquerait le départ d’Edinson Cavani, qui a l’énorme avantage de pouvoir rapporter très gros sur le plan financier.

Antero Henrique miserait sur une très grosse vente de l’Uruguayen vers l’Angleterre pour 80 ME, ce qui laisserait Neymar en véritable roi du Paris Saint-Germain, et lui permettrait de retrouver un joueur qu’il a croisé à Barcelone, et qu’il apprécie beaucoup. Et l’attaque parisienne serait alors composée par la MSN, Mbappé, Sanchez, Neymar, trois joueurs capables de jouer sur un côté comme dans l’axe. Dans ce dossier, Manchester City sera aussi à prendre en compte, les Citizens ayant l’intention de faire venir Alexis Sanchez en lui proposant un salaire colossal, notamment en coupant l’herbe sous le pied à tout le monde en tentant de le faire venir dès cet hiver.