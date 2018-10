PSG : Alerte rouge, le PSG craint le pire au Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi soir, le Parc des Princes ne sera probablement pas comble pour la rencontre PSG-Etoile Rouge de Belgrade, des tickets étant encore en vente ce lundi matin. Mais pour ce match important, après la défaite du PSG à Liverpool, le Parc des Princes sera dans une configuration très spéciale, les supporters serbes étant interdits de déplacement, tandis que la tribune Auteuil sera suspendue et donc vide. Cependant, du côté du Paris Saint-Germain, on flaire le gros danger, puisque selon Aujourd'hui en France près de 2.000 fans de l'Etoile Rouge auraient réussi à se procurer des tickets, et auraient même réussi à se regrouper en partie dans une tribune latérale.

Et à priori, ceux qui seront là ne seront pas les plus tendres, le club de Belgrade trainant dans son sillage des Ultras nationalistes d'une violence assez extrême. Cependant, la décision devrait été prise de laisser les supporters serbes possesseurs d'un ticket entrer dans le Parc des Princes, malgré l'interdiction, afin d'éviter que ces derniers tentent de passer en force ou sèment la panique autour du stade parisien. « La réunion de sécurité, aujourd’hui au Parc des Princes, permettra d’affiner le dispositif de sécurité, mais celle-ci devrait être plus que doublée. Le club a aussi a décidé de laisser accéder à leur place les Serbes porteurs de billets, afin d’éviter des tensions autour de l’enceinte. En 2017, dans une configuration assez similaire, le match entre Lyon et le Besiktas, en Ligue Europa, avait été émaillé de graves incidents. Un scénario que le PSG et les autorités veulent éviter », précise le quotidien francilien.