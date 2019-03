PSG : Al-Khelaïfi va devoir être très gentil, et généreux, avec Mino Raiola

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Agent désormais parmi les plus puissants au monde, Mino Raiola est très bien implanté au sein du Paris Saint-Germain, comme chez plusieurs ténors européens.

Le représentant notamment d’Alphonse Areola, qui n’hésite pas à se servir très largement sur chaque gros transfert où il est impliqué, a toujours un gros réseau aux Pays-Bas, son pays d’origine. Et notamment à l’Ajax, où il avait pris sous son aile des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic et Maxwell, pour ne citer qu’eux. Car chez le tombeur du Real Madrid en Ligue des Champions, Mino Raiola s’occupe aussi de Matthijs De Ligt, incroyable capitaine et patron défensif à 19 ans, et dont la force dans le duel, la lecture du jeu, la sérénité et la qualité de relance ont bluffé tout le monde en Ligue des Champions cette saison. De quoi intéresser du beau monde, et notamment le PSG mais aussi la Juventus. A l’approche du match face au club de Turin, le défenseur a donc été interrogé sur son avenir. Et s’il a reconnu que le club italien pouvait le faire signer, il n’a fermé aucune porte, et a surtout remis les clés de son avenir à son agent.

« Est-ce que je vais à la Juve ? Cela pourrait être le cas, mais il existe d’autres clubs que la Juve. De toute façon, j'ai un très bon conseiller avec moi. Mino Raiola me respecte et croit en moi : c'est lui qui décide de mon avenir », a avoué Matthijs De Ligt dans les colonnes de Tuttosport. Reste à savoir s’il s’agit d’une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui n’a pas spécialement besoin d’un défenseur central à l’heure actuelle, mais pourrait ne pas vouloir laisser passer celui qui est annoncé comme le futur numéro 1 mondial à son poste.