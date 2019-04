PSG : Al-Khelaifi va adorer ce conseil mercato de Pelé à Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Partira, partira pas ? Auteur d’une saison fabuleuse au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est déjà au cœur de l’actualité mercato.

Dans le viseur du Real Madrid, le natif de Bondy doit quitter la France pour franchir un palier supplémentaire selon de nombreux consultants. Un avis que le Roi Pelé ne partage absolument pas. Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, la légende du football brésilien a effectivement confié que selon lui, l’ancien Monégasque n’était pas obligé de partir pour continuer sa progression. Au contraire…

« Non, il n’a pas besoin de partir du PSG. Il doit continuer à jouer de la même manière parce qu’il va devenir le meilleur du monde. Ça, c’est important. Si on doit faire une comparaison avec Pelé, Pelé n’est jamais sorti de Santos pour être le meilleur joueur du monde » a expliqué le Brésilien, qui n’hésite pas à parler de lui à la troisième personne, dans des propos rapportés par Le Parisien. Et qui donne un précieux conseil à Kylian Mbappé avant le mercato. Reste à voir si l’international tricolore suivra les conseils de son ainé dans les prochaines semaines. Tout le monde l’espère à Paris, évidemment.