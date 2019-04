PSG : Al-Khelaïfi succombe à la folie Ajax et prépare 45 ME

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

À l'image de l’Ajax Amsterdam dans sa globalité, David Neres a marqué les esprits lors de la victoire contre le Real Madrid au Bernabeu en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Même si Dušan Tadić avait été l'homme du match, avec un but et deux passes décisives, David Neres s'était aussi montré à son avantage en marquant le but du break. Une performance qui a forcément attiré le regard des grands clubs européens. Si le Borussia Dortmund suit l'international brésilien depuis l’été dernier, UOL Esporte avoue que l'AC Milan et Everton sont aussi sur les rangs. Tout comme le Paris Saint-Germain.

Formé à São Paulo, l'ailier de 22 ans brille depuis son arrivée aux Pays-Bas en 2017 (25 buts en Eredivisie). Pas étonnant donc de voir que le PSG est passé à l'action dans ce dossier. Puisque d'après le média auriverde, Maxwell a tâté le pouls de son ancien club néerlandais. Suite à l'échec avec Frenkie De Jong, Paris retente donc sa chance à l'Ajax avec Neres. Un chèque de 45 millions d'euros, soit le montant qu'Amsterdam avait reçu du Guangzhou Evergrande en janvier dernier, pourrait suffire pour le recruter. Une somme copieuse, mais pour un joueur qui a encore une grosse marge de progression, et pourrait occuper les ailes si jamais Kylian Mbappé venait à être recentré.