PSG : Al-Khelaifi se fâche et provoque un coup de tonnerre !

Dans : PSG, Ligue 1.

Jeudi, l'agence de presse allemande SID annonçait qu'Arsène Wenger allait rejoindre le Paris Saint-Germain afin de remplacer Antero Henrique, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines. Fragilisé par les récents marchés des transferts, le directeur sportif portugais du PSG semblait en opposition avec Thomas Tuchel et donc dans une position intenable. Mais, ce samedi, dans un entretien accordé au Parisien, Nasser Al-Khelaifi affirme sans détour qu'Arsène Wenger ne remplacera pas Antero Henrique, lequel est très fermement confirmé dans ses fonctions par le président qatari du Paris SG.

Et Nasser Al-Khelaifi de hausser le ton, le patron du PSG étant agacé par ces rumeurs. « Je suis fatigué de répondre à ce genre de questions. J’ai de très bonnes relations avec Arsène. Je suis proche de lui, je le connais depuis longtemps. Il est un magnifique manageur et entraîneur. Il a une connaissance très pointue et très complète du football. Mais nous avons un directeur sportif, Antero Henrique, en qui j’ai une grande confiance. J’entends sans arrêt les médias dire qu’Arsène va venir prendre ce poste. C’est trop. Laissez-nous travailler, s’il vous plaît. Antero réalise un très bon travail. Il va continuer avec nous. Il reste là. Si Antero Henrique sera encore en poste la saison prochaine ? Oui, c’est sûr. Non il n’y a pas de projet avec Arsène Wenger », a fermement répondu le président du Paris Saint-Germain, histoire de ne plus rien laisser filer sur ce dossier. Les esprits taquins feront remarquer que Nasser Al-Khelaifi avait prolongé le contrat de Laurent Blanc quelques mois avant de le virer avec des indemnités colossales.