PSG : Al-Khelaïfi retire leur totem, ces deux défenseurs poussés dehors

Au Paris Saint-Germain, et cela dure désormais depuis deux ans, l’arrivée d’un milieu de terrain défensif est attendue pour un meilleur équilibre sur le terrain et donner également de la poigne à une équipe qui en manque cruellement dans les grands moments. Mais un autre chantier pourrait voir le jour cet été, et ce n’était pas forcément attendu. En effet, le PSG a de quoi faire en défense centrale avec le désormais incontournable Marquinhos, le capitaine Thiago Silva, le champion du monde Kimpembe et l’espoir Kehrer. Mais dans cette liste, deux joueurs pourraient bien se voir indiquer la sortie au mercato, histoire de faire de la place à Matthijs de Ligt.

Selon Paris United, Kimpembe et Thiago Silva voient leur statut être remis en cause avec l’arrivée de Leonardo. Le directeur sportif sera sans pitié et prendra les meilleures décisions pour la compétitivité de l’équipe, et pourrait aller dans le sens de Thomas Tuchel, pour qui le Français et le Brésilien ne sont plus indispensables. Mais jusqu’à présent, l’opinion de Nasser Al-Khelaïfi les rendait quasiment intouchables. Le média parisien affirme que désormais, cela a bien changé puisque le dirigeant qatari compte rester totalement en retrait de ce dossier, permettant ainsi ce coup de balai signé Leonardo. Si se défaire de l’encombrant salaire de l’ancien milanais ne sera pas évident, surtout à un an de la fin de son contrat, Kimpembe fait en revanche rêver Arsenal, qui pourrait sauter sur l’occasion dans les prochains jours si cette tendance devait se confirmer.