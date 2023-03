PSG : Al-Khelaïfi remplace Luis Campos pour gérer le mercato

Dans : PSG.

Paris est toujours un club très actif lors des périodes de mercato. Ces dernières années, on ne compte plus les noms clinquants qui ont débarqué dans la capitale et on ne parle pas des dizaines de joueurs cités comme étant proche des champions de France. Mais le PSG a actuellement une énorme masse salariale. Trop pour les instances du fair-play financier, qui veulent voir le PSG fait des économies. Afin de pouvoir se renforcer malgré tout, les Franciliens sont à l'affût sur le marché des joueurs en fin de contrat. Sauf retournement improbable de situation, Milan Skriniar va d'ailleurs s'engager dès le début de l'été prochain avec le PSG. Le défenseur slovaque n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son bail à l'Inter. Un Inter qui a mis des bâtons des les roues parisiennes jusqu'au bout dans ce dossier, mais qui a finalement décidé que l'heure était venue de faire la paix avec le club français.

Le PSG règle ses dossiers importants

Lors des deux périodes de mercato, le PSG a en effet tenté de recruter Skriniar, proposant même plus de 50 millions d'euro au club italien pour son défenseur. Mais le board lombard n'a rien voulu savoir, créant même des tensions au plus niveau entre Paris et Milan. Apparemment, tout est en train de s'arranger. Alessandro Antonello, Chief Executive Officer de l'Inter a en effet indiqué ces dernières heures dans des propos relayés par Fcinter1908, que la guerre était finie : « La fin des tensions pour Skriniar ? Absolument oui, hier c'était un dîner agréable. Nous avons également discuté des questions du mercato, tous les litiges sont résolus ». Ce fameux dîner réunissait mardi soir à Milan, Nasser Al-Khelaifi, le boss du PSG, et Steven Zhang, son homologue de l'Inter, tout cela en marge d'une réunion de l'Association Européenne des Clubs (ECA), présidée par le dirigeant qatari et qui se tenait dans la capitale lombarde.

Une bonne nouvelle pour les deux formations, qui auront certainement d'autres affaires à régler ensemble, alors que le fair-play financier rode aussi bien à l'Inter qu'au Paris Sai-Germain. En tout cas, Milan Skriniar va pouvoir plus sereinement terminer son aventure en Lombardie avant de rallier la capitale française où une place de titulaire l'attend. Le chantier du PSG en défense ne fait que commencer, surtout après la longue blessure de Presnel Kimpembe, lequel ne devrait pas revenir avant l'automne prochaine. Et il n'est pas certain que les autres clubs avec qui Paris va négocier seront aussi diplomates et coopératifs, même si Milan Skriniar avait toutes les cartes dans les mains concernant son avenir.