PSG : Al-Khelaïfi règle le mercato du PSG en 30 secondes

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est un secret pour personne, Thomas Tuchel espère l’arrivée d’un milieu défensif au mercato hivernal.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain avait déjà réclamé cette signature ce été, avant d’assister à l’échec de ses dirigeants sur le marché des transferts. Autant dire que l’Allemand attend ses supérieurs au tournant, lui qui aura besoin d’un effectif au complet pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Seulement voilà, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas sur la même longueur d’onde. Après la victoire à Belgrade (1-4) mardi, le président parisien a en effet donné une tendance différente.

« Laissez-nous d’abord savourer ce match et cette qualification avec les joueurs et l’équipe. C’est le plus important. C’est encore très tôt pour parler du mercato, a réagi le patron du PSG au micro de RMC Sport. On a vraiment de très bons joueurs et une très bonne équipe. Je ne sais pas si on a besoin de joueur pendant le mercato, on est bien aujourd’hui. » Bien sûr, Al-Khelaïfi a tenu à valoriser la performance de son effectif pendant cette phase de groupes. Mais on imagine que cette déclaration ne doit pas rassurer Tuchel…