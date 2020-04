PSG : Al-Khelaïfi reçoit un conseil de renard à 70 ME

Dans : PSG.

En première partie de saison, lever l’option d’achat de Mauro Icardi semblait une simple formalité pour le Paris Saint-Germain.

L’attaquant du PSG enfilait les buts comme des perles, laissait Mbappé et Neymar briller dans l’animation et se retrouvait à la conclusion de manière imparable. La mécanique s’est toutefois enrayée après la trêve, après quelques matchs moins percutants, et le réveil d’Edinson Cavani. Depuis, l’Argentin a perdu sa place, et semble aussi avoir complètement zappé un avenir au Paris SG. Cela tombe bien, la Juventus lui court après et l’Inter pourrait donc être tenté par l’idée de faire affaire avec le club piémontais pour récupérer les 70 ME de son option d’achat. Attention toutefois, pour David Trezeguet, il serait vraiment dommage de laisser filer un joueur de la trempe d’Icardi.

« Plusieurs paramètres m'incitent à dire oui, le PSG devrait lever cette option. D'abord son âge. A 27 ans, il est encore jeune. Ensuite, il y a très peu d'attaquants d'un tel niveau, avec de telles statistiques, sur le marché. Même s'il jouait moins avant l'arrêt des compétitions, il s'est adapté au PSG et a prouvé ses qualités. Icardi, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Je comprends l'intérêt de la Juventus. Il ne date pas d'hier. On parle quand même d'un buteur unique en son genre, avec ce registre atypique, mais d'une redoutable efficacité », a livré dans Le Parisien l’ancien goleador de la Juventus et de l’équipe de France, qui en vrai renard des surfaces, sait combien ce genre de joueur est précieux.