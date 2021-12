PSG : Al-Khelaifi prêt à frapper fort pour ce profil ultra rare !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet hiver, le PSG ne devrait pas rester les bras croisés au mercato et pourrait bondir en cas de bonne opportunité. Le Qatar est prêt à encore faire des efforts.

On le sait, l’argent n’est pas un problème au Paris Saint-Germain et les dirigeants pourraient en profiter pour renforcer davantage l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG, très critiqué après une première partie de saison mi-figue, mi-raisin, dispose déjà d’un effectif colossal avec des recrues d’envergures qui ont rejoint le club l’été dernier. Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ou encore Nuno Mendes, Lionel Messi et Georginio Wijnaldum ont débarqué. Mais selon L’Equipe, un manque crucial se fait toujours sentir au Paris SG, l’absence d’un milieu défensif d’envergure. Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le club parisien a multiplié les tentatives mais n’a jamais réussi à faire oublier le joueur exceptionnel qu’était l’italo-brésilien.

Le successeur de Thiago Motta se fait attendre au PSG

Le recrutement d’une sentinelle d’envergure internationale apparait donc logiquement comme la priorité du Paris Saint-Germain au mercato d’hiver selon L’Equipe. « Comme les saisons précédentes, cette formation manque d'un milieu défensif d'envergure, complémentaire de Marco Verratti. Pochettino a montré que l'international italien était une très bonne sentinelle mais il préférerait l'utiliser un tout petit peu plus haut sur le terrain » analyse le quotidien national, qui rappelle que les tentatives ont été nombreuses au PSG à ce poste avec les recrutement de Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera. Problème, aucun de ces joueurs n’a la classe ni le niveau de Thiago Motta, ce qui pose un problème depuis des mois aux entraîneurs successifs du PSG. Reste maintenant à voir si en janvier, il est possible de recruter un joueur du calibre de Casemiro, Goretzka, Kroos ou Kanté. On le sait, le mercato hivernal est davantage un mercato d’opportunités avec des joueurs à relancer. Il y a donc peu de chances que Leonardo -à moins d’un coup de génie inattendu- trouve son bonheur après Noël.