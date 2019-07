PSG : Al-Khelaïfi prend les paris, Neymar va rester

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Au cœur de l’actualité depuis près d’un mois, Neymar souhaite plus que jamais revenir au FC Barcelone.

Mais du côté du Paris Saint-Germain, on refuse de brader la star, recrutée pour 222 ME il y a deux ans. Les négociations sont donc au point mort entre le champion de France et le Barça, le club catalan n’ayant pas les liquidités pour payer la somme réclamée par le Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle, selon les informations obtenues par le Journal du Dimanche, on se montre optimiste en interne quant aux chances de conserver le joueur à Paris.

Citant une source interne au club et proche du président Nasser Al-Khelaïfi, le journal estime que la probabilité de voir Neymar rester dans l’Hexagone à l’issue du mercato est aujourd’hui la plus importante. Néanmoins, les rebondissements risquent d’être nombreux dans ce feuilleton, qui devrait tenir en haleine le monde du football jusqu’au 2 septembre prochain. Avec notamment la possibilité pour Barcelone d’inclure des joueurs tels que Rakitic, Umtiti ou Coutinho dans la transaction afin de faire baisser le prix de Neymar…