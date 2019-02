PSG : Al-Khelaifi pourrait gagner par KO avec ce coup XXL en Espagne

Dans : PSG, Ligue 1.

Javier Tebas n'en finit pas d'attaquer le Paris Saint-Germain, un club que le patron de la Liga accuse d'être dopé financièrement par le Qatar. Mais si Nasser Al-Khelaifi réussit le coup qu'il prépare, alors le dirigeant espagnol pourrait s'étrangler de rage. Car si l'on en croit Le Parisien, dans sa quête d'un sponsor pour le naming du Parc des Princes, le président du PSG pourrait signer un partenariat en Espagne avec une somme colossale et inédite pour un club de Ligue 1.

Si l'Olympique de Marseille empoche 2,7ME grâce à Orange, qui donne son nom au Vélodrome, et si l'Olympique Lyonnais touche 3,5ME de Groupama, il en ira tout autrement si cela se concrétise pour le Paris SG. « Les tractations en cours, notamment en Espagne, et l’empreinte du PSG impliquent un montant nettement supérieur. « À plusieurs dizaines de millions d’euros, mais combien ? » s’interroge un acteur du dossier. Un tel montant resterait à concrétiser puisqu’il serait inédit en France », précise le quotidien francilien, sachant que la mairie de Paris, propriétaire du stade de la porte Saint-Cloud, aura son mot à dire concernant l'opération de naming. Car si le contrat de 30 ans qui lie le Paris Saint-Germain et la ville autorise cette opération, cela doit se faire avec une société dont l'image n'est pas négative.