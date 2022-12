PSG : Al-Khelaïfi négocie le Parc des Princes, il manque juste un zéro

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Centre névralgique du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes est au coeur de tous les débats, alors que Nasser Al-Khelaïfi a menacé de quitter le stade historique du PSG pour potentiellement aller au Stade de France.

Le club de la capitale française restera-t-il au Parc des Princes dans le futur ? Probablement oui, mais une crainte existe désormais. Alors que le PSG loue son stade via un bail emphytéotique de 30 ans, la Mairie de Paris refuse de céder son enceinte sans récupérer un gros chèque. Une somme de 350 millions d’euros serait réclamée par l’équipe d’Anne Hidalgo. Ce qui fait bondir la direction du PSG, qui a récemment proposé une offre de 40 ME pour racheter son stade. Un montant assez faible qui s’explique par le fait que le Qatar veut ensuite investir plusieurs centaines de millions d’euros pour rénover et agrandir le Parc au-delà de la capacité actuelle de 48 000 places. Cette nécessité de faire des travaux, afin que le PSG puisse continuer à se battre à armes égales avec ses concurrents européens, ne pourra aboutir que si le PSG achète le Parc. Ce qui n’est pas gagné pour l’instant, vu que la direction parisienne est toujours en conflit avec la Mairie de Paris. Pas de quoi inquiéter Emmanuel Grégoire, qui pense que les deux parties vont trouver une solution dans les mois à venir.

🏆 #UCL

🤯🔥 Le Parc des Princes qui s'embrase au moment de l'entrée des joueurs ! pic.twitter.com/GsJ3CPMumj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 7, 2022

« L’avenir du PSG est au Parc »

« Nous n’avons jamais exclu de vendre le Parc. Nous voulons à tout prix que le PSG reste au Parc. C’est une histoire intimement liée. Nous avons besoin du club à Paris. La difficulté, c’est que la vente de biens publics répond à des contraintes juridiques très fortes. Je crois que le président du PSG avait en tête ces contraintes, mais il les a un peu oubliées. Il faut d’abord proposer un prix, puis le faire valider par l’administration de Bercy. On ne peut pas le vendre moins cher que le prix établi par les domaines. On comprend l’argument de Nasser quand il dit qu’il va devoir investir 500 à 600 millions d’euros. Je ne peux pas lui dire non. On loue le Parc sur une très, très longue durée. On loue vraiment pas cher le Parc au PSG. Mais c’est vrai que dans le modèle des grands clubs internationaux, la propriété du stade est un élément qui compte beaucoup.

🗣"Nous voulons à tout prix que le PSG reste au Parc des Princes. C'est une histoire intimement liée. Dans le modèle des grands clubs, la propriété des stades compte beaucoup"



Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la mairie de Paris, réagit au projet de rachat du Parc par le PSG. pic.twitter.com/u7Xo5K3Yjg — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 8, 2022

Le Parc avec le PSG, ça vaut beaucoup. Ce n’est donc pas facile de dire combien ça vaut vraiment. Le prix dépend de critères juridiques. Le Parc a une valeur foncière absolument astronomique. Certains experts disent que le Parc vaut 1 milliard d’euros. On respecte le PSG plus que tout. Depuis que je suis en charge de ces sujets, nous avons accéléré les discussions. Une hypothèse consiste à renégocier un bail de très long terme. Ce que je comprends des interventions du président du PSG, c’est qu’il y a une impatience réelle. Mon sentiment c’est que l’avenir du PSG est au Parc. Si on part de ce postulat partagé entre l’actionnaire, la ville, les supporters et les fans de foot, nous allons trouver une solution », a détaillé, sur RMC, le premier adjoint à la Mairie de Paris, qui annonce par contre que le Parc des Princes ne pourra jamais dépasser les 60 000 places, compte tenu de l'architecture…