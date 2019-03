PSG : Al-Khelaifi fait une offre pour le futur Francesco Totti !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Du côté du Paris Saint-Germain, on semble vouloir recruter quelques jeunes pépites européennes lors du prochain mercato, histoire de ne pas miser uniquement sur des stars coûteuses et de plus en plus gourmandes lorsqu'il s'agit de rejoindre le club de la capitale. C'est dans ce cadre que TMW affirme ce dimanche que le PSG s'intéresse de très près à Sebastiano Esposito, jeune attaquant italien de l'Inter, qui fêtera en juillet prochain ses 17 ans et qui est déjà baptisé du surnom de futur Francesco Totti.

International U16 et U17 avec l'Italie, Sebastiano Esposito brille avec la Primavera interiste pour qui il marqué 5 buts en 10 matches, dont le dernier samedi lors de la victoire de l'inter face à la Juventus. Déjà plusieurs clubs sont venus superviser le jeune attaquant, dont Liverpool, Manchester United ou bien encore le Borussia Dortmund, mais le Paris Saint-Germain serait allé plus loin en faisant une grosse offre financière à Sebastiano Esposito et sa famille. Cependant, TuttoMercatoWeb affirme qu'Agostino Esposito, ancien joueur et père du jeune prodige, a d'ores et déjà refusé la proposition du PSG, souhaitant que son fils signe pour trois ans avec l'Inter et brille sous les couleurs de ce maillot avant de pourquoi pas rêver plus haut dans le futur.