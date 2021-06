PSG : Al-Khelaïfi fait un effort à 10 ME pour Hakimi

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit de top niveau international, le PSG a ciblé Achraf Hakimi, sur le départ de l’Inter Milan.

Dans une interview accordée à la presse italienne mercredi, l’agent de l’international marocain a confirmé son départ imminent de l’Inter Milan. « Des deux (avec Lautaro Martinez), le seul qui quittera l'Inter est Hakimi. L'Inter nous a dit qu'ils devaient vendre un joueur et ils l'ont déjà choisi » a fait savoir Alejandro Camaño à propos d’Achraf Hakimi, assidument courtisé par le Paris Saint-Germain et Chelsea. C’est clairement un duel final sous haute tension qui se joue actuellement entre les Blues de Thomas Tuchel et le PSG afin de savoir qui décrochera le gros lot dans le dossier Achraf Hakimi. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG est bien décidé à surenchérir auprès de l’Inter Milan pour s’octroyer les services du Marocain.

La première proposition du Paris Saint-Germain s’élevait à 60 ME et avait été refusée par les dirigeants de l’Inter Milan, qui exigent 80 ME en cash pour Achraf Hakimi. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne sont pas prêts à monter aussi haut, tout du moins pas de suite. En revanche, le PSG a amélioré son offre en proposant 70 ME aux Nerazzurri selon le média italien. Une proposition qui devrait faire réfléchir l’Inter Milan, même si rien ne dit que cette offre sera acceptée. D’autant qu’en parallèle, Chelsea exerce aussi un intense forcing pour obtenir le renfort de poids d’Achraf Hakimi. Les Blues ne proposeraient que 60 ME en cash mais sont prêts à inclure Marcos Alonso dans la transaction, un joueur idéal pour évoluer au poste de piston gauche dans le dispositif à cinq défenseurs de l’Inter Milan. La concurrence de Chelsea, champion d’Europe en titre, est donc toujours à prendre au sérieux pour le Paris SG.