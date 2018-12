PSG : Al-Khelaifi et Tuchel ne paniquent pas avec Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Attendu dimanche pour l'entraînement collectif avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Neymar a finalement travaillé de son côté, la star brésilienne du PSG n'étant visiblement pas encore prêt à 100% pour le match de mardi contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Mais à priori Neymar sera tout de même dans l'avion qui part ce lundi midi du Bourget pour rejoindre la capitale serbe, car même si sa participation à ce match décisif sera prise après l'ultime séance de travail prévue dans la soirée au Marakana, le Brésilien pourrait tout de même entrer en cours de rencontre selon le scénario.

Quoi qu'il en soit, selon Le Parisien, Nasser AKhelaifi et Thomas Tuchel ne sont pas en mode panique concernant Neymar. « Son éventuel forfait n’était pas acté dimache soir et l’heure n’était pas à la panique au sein du club rouge et bleu. Une réelle incertitude plane toutefois quant à sa participation (au moins comme titulaire) à cette rencontre décisive de Ligue des champions. Sauf surprise, Neymar sera du voyage pour Belgrade, prévu ce midi (...) Pour pallier la possible absence de Neymar, Tuchel a déjà imaginé un onze. Les enseignements de la séance d’hier matin laissent penser que l’Allemand optera pour un système en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Mbappé, Cavani et Di Maria en remplacement du numéro 10 brésilien », précise le quotidien régional, qui rassure donc les supporters du Paris Saint-Germain.