PSG : Al-Khelaifi et Neymar, un plan en béton pour Paris ?

Où jouera Neymar le 1er septembre prochain ? Bien malin celui qui peut le dire alors que l'on a entamé la deuxième partie d'un mercato qui s'annonce passionnant jusqu'à la dernière minute au Paris Saint-Germain. Et si dans le bras de fer déclenché par le clan Neymar pour filer du PSG et retourner au FC Barcelone, il se pourrait bien que la star brésilienne du Paris SG ne soit pas au final le grand gagnant. Car du côté de l'Emir du Qatar, de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo on pense que cette situation peut se retourner totalement en faveur du club de la capitale.

Et Le Parisien de présenter ce scénario idéal pour le Paris Saint-Germain. « In fine, une certaine sérénité s’est installée au siège du club, où tout le monde s’est persuadé qu’un départ de Neymar ne serait pas une catastrophe. Et qu’un statu quo permettrait de remettre le numéro dix dans le droit chemin. Les dirigeants estiment que le point de non-retour n’a pas été atteint et que l’histoire peut se poursuivre. Car d’un plan purement sportif, Neymar reste un joueur exceptionnel qu’il est préférable d’avoir de son côté en Ligue des champions », explique le média francilien. Il est vrai que le départ de Neymar pourrait permettre au PSG de confier les clés de son projet à Kylian Mbappé, ce que le club semble désormais vouloir, tandis que si aucune offre n'arrive pour Neymar, ce dernier comprendra que ses performances sportives et son attitude générale doivent très clairement changer sous peine de tomber de très haut à chaque mercato.