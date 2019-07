PSG : Une cible témoigne, Paris fait rêver les jeunes en Europe

Dans : PSG, Mercato.

Hormis le poste de milieu défensif, la charnière centrale fait également partie des priorités du Paris Saint-Germain cet été.

Compte tenu des pistes étudiées, le club de la capitale semble à la recherche d’un défenseur central d’avenir. Sans doute afin de succéder à Thiago Silva (34 ans) dans les mois ou années à venir. Le profil correspond notamment à Matthijs de Ligt, attendu à la Juventus Turin. Mais aussi au Français Abdou Diallo (23 ans), déjà annoncé sur le départ un an après sa signature au Borussia Dortmund.

« Pour l'instant, on ne m'a pas dit clairement qu'il fallait que je parte, a prévenu l’ancien Monégasque dans les colonnes de L’Equipe. Je ne veux pas faire de la langue de bois, il faut voir si la vision est toujours la même. Et à partir du moment où on sera tous sur la même longueur d'onde, on prendra une décision. J'attends de voir, d'écouter ce qu'on a à me dire, ce qu'on pense de moi. »

Diallo est intéressé

En tout cas, la rumeur d’un intérêt parisien ne le laisse pas insensible. « C'est une forme de reconnaissance de mon travail d'entendre cela, a réagi l'international Espoirs français. Mais sans vouloir sortir les phrases des footballeurs bateau, je suis sous contrat. Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le projet du PSG n'est pas intéressant, il n'est pas crédible. C'est un beau projet. » Le directeur sportif Leonardo a sûrement reçu le message…