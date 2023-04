PSG : Al-Khelaifi et Neymar humiliés par Julien Cazarre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Julien Cazarre n'a plus sa chronique sur Canal+, mais cela ne l'empêche pas de toujours délirer autour de la Ligue 1 et notamment sur le Paris Saint-Germain, son club de coeur. Et il n'y a aucune limite à ses punchlines, même quand il s'attaque au patron du PSG.

Ses chroniques sur J+1 étaient souvent l’occasion de bien finir son dimanche, mais du côté de la chaîne du groupe Bolloré on a décidé de sacrifier cette émission en même temps que l’on voyait l’essentiel de la Ligue 1 passer chez Prime Vidéo. Si Julien Cazarre a rebondi du côté de RMC et d’un site de paris en ligne, il a perdu de nombreux fans dans la bataille, ces derniers étant nostalgiques de ses montages sur notre Championnat. Mais si Cazarre s’est éloigné de la télévision, il conserve une chronique dans France-Football, ce qui lui permet de se lâcher un peu, et notamment sur le PSG. Même s’il est un fan absolu du club de la capitale, l’ancien trublion de J+1 n’hésite jamais à décocher ses meilleures flèches à destination du Paris SG. Et cette fois, il a mis du lourd dans son collimateur.

Al-Khelaifi et Neymar ont pris un coup de vieux au PSG

En effet, évoquant la récente sortie de Kylian Mbappé sur le « Mbappé Saint-Germain », Julien Cazarre suggère à ce dernier de ne pas aller trop vite en besogne dans un monde et un club où l’on n’aime pas être bousculé surtout par un plus jeune. Et c’est l’occasion de glisser deux tacles à Nasser Al-Khelaifi et à Neymar. « Et puis, Kylian, il est pas tout seul à être en avance. Faut pas exagérer, rien que dans son équipe, en termes de mecs pas en retard, y a des cadors (…) Neymar, il a l'ossature de Stephen Hawking et Nasser, grâce à la Coupe d'Europe, il a les joues plus rouges qu'un adepte de la Power Slap League, ces concours de gifles. Douze ans de présidence pour douze claques en C1.... Chapeau ! », ironise Julien Cazarre, qui ne tremble pas face à une direction du PSG prompte à dégainer lorsque l’on s’attaque à elle. Pas de quoi affoler celui qui ne respecte rien et en a fait sa marque de fabrique.