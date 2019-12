PSG : Al-Khelaifi et Leonardo ont une idée à vendre à la Juventus

Dans : PSG.

Leonardo n'en finit plus de s'activer sur le marché des transferts. Le directeur sportif du PSG semble déjà prêt à recruter un latéral polyvalent, afin de prendre la place de Thomas Meunier, sur le départ.

Leonardo et le PSG, c'est une longue histoire d'amour. Leonardo et l'Italie, c'est également une longue histoire d'amour. Ce n'est donc pas un hasard de voir le directeur sportif essayer de faire son marché en Serie A, comme il l'a fait il y a quelques années, avec notamment les arrivées de Marco Verratti, Thiago Silva ou encore Zlatan Ibrahimovic. Cette fois-ci le Brésilien a ciblé un latéral en la personne de Mattia De Sciglio ! D'après Tuttosport les dirigeants parisiens aimeraient recruter l'international italien, qui a l'avantage de pouvoir jouer à la fois à droite ... mais également à gauche. Un argument de poids lorsque l'on sait que le champion de France en titre peut connaitre des soucis avec ses différents latéraux.

Cette arrivée voulue depuis plusieurs mois par Leonardo coïncide avec le départ d'un des joueurs du PSG ... Thomas Meunier. Arrivé en juillet 2016, le Belge a joué 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, et vit, sauf revirement de situation, son ultime saison au club. En effet, le latéral est sous contrat avec Paris jusqu'en juin prochain, et devrait donc quitter le club gratuitement dans moins d'un an. Une situation contractuelle qui intéresse un club en particulier, la Juventus ! En effet, si les Turinois devaient perdre Mattia De Sciglio, ils pourraient se placer sur le Belge, et "prendre" un nouveau joueur au PSG, eux qui ont recruté Adrien Rabiot l'été dernier.