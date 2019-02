PSG : Al-Khelaifi discute avec Lille pour Pépé, le Barça aussi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’une saison à couper le souffle, Nicolas Pépé est promis à un grand club. Avec 16 buts et 8 passes décisives au compteur depuis le début de la saison en Ligue 1, l’international ivoirien est régulièrement annoncé sur les tablettes du FC Barcelone ou encore d’Arsenal. Mais selon les informations obtenues par France Football, le Paris Saint-Germain pourrait également se mêler à la lutte. En effet, les dirigeants franciliens apprécieraient tout particulièrement le profil du joueur. Néanmoins, il faudra composer avec la rude concurrence du Barça, un club qui a de bons rapports avec le LOSC.

« Des liens naturels entre les deux clubs existent, puisque le directeur général lillois Marc Ingla, un ex du club catalan, est toujours en contact avec l’état-major du Barça » explique FF, qui précise néanmoins que Nasser Al-Khelaïfi s’est entretenu personnellement avec Gérard Lopez, dans le but notamment de discuter de l’avenir de Nicolas Pépé. Un premier contact qui « devrait en appeler d’autres » selon le média. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise dans ce dossier qui ne devrait pas manquer de rebondissement. Et qui pourrait bien animer le prochain mercato du Paris Saint-Germain…