PSG : Al-Khelaifi débarque chez le juge et pas les mains vides

Dans : PSG, Ligue 1.

Mis en examen il y a un mois pour corruption active dans le cadre d'une affaire liée à l'attribution des Mondiaux d'Athlétisme au Qatar, Nasser Al-Khelaifi n'a pas attendu que le juge le convoque pour s'expliquer. En effet, selon Le Parisien et L'Equipe, le président du Paris Saint-Germain et de BeIn Media s'est présenté mardi de sa propre initiative devant le juge Renaud Van Ruymbeke en charge du dossier au pole financier du tribunal de Paris. Nasser Al-Khelaifi a profité de ce rendez-vous pour remettre au juge des documents censés prouver qu'il n'a rien à se reprocher dans cette affaire assez complexe.

Le dirigeant qatari est soupçonné d'avoir fait verser en 2011, via une société dirigée par son frère, un total de 2,5ME à une société de marketing qui appartenait au fils du président de la Fédération internationale d'athlétisme. Pour la justice, cette somme était en fait un pot-de-vin afin d'obtenir l'organisation des Mondiaux d'athlétisme en 2017, même si finalement c'est Londres qui a obtenu cette compétition. Pendant deux heures, Nasser Al-Khelaifi s'est donc défendu avec des arguments et des dossiers censés prouver qu'il n'avait rien à se reprocher dans cette opération. Reste à savoir ce que fera le juge Van Ruymbeke dans cette affaire, et quel impact cela aura sur le patron du Paris Saint-Germain.