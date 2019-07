PSG : Al-Khelaifi adore ce conseil mercato glissé à Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Equipe de France.

En tout début de mercato, le nom de Kylian Mbappé a été associé au Real Madrid, suite au retour de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Pour le plus grand bonheur des supporters franciliens, les rumeurs se sont calmés autour de l’international tricolore. Mais tant que le mercato n’est pas clos, Nasser Al-Khelaïfi reste bien évidemment méfiant. Pour le président parisien, il est indispensable de conserver l’attaquant de 20 ans, véritable figure de proue du projet du Paris Saint-Germain.

Et ce n’est pas Didier Deschamps qui viendra mettre des bâtons dans les roues du PSG puisque le sélectionneur tricolore a clairement expliqué que Kylian Mbappé n’était pas dans l’obligation de partir dès cet été pour son développement. « L’avenir de Mbappé ? Je ne sais pas ? Il joue dans un club où il est dans la vitrine, mais Paris n’est pas un frein à son développement. (…) Aujourd’hui, Kylian se sent bien et je pense que le club fera tout pour le garder » a indiqué l’entraîneur de l’Equipe de France, qui estime que Kylian Mbappé peut tout-à-fait rester à Paris sans que cela ait un impact sur son niveau. Les fans du PSG apprécieront…