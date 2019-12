PSG : Al-Khelaïfi a une idée en or pour s'offrir Allan

Dans : PSG.

Malgré le recrutement de Gueye ou encore Herrera l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la crise à Naples pour s’offrir Allan lors du prochain mercato hivernal.

A l’origine de la mutinerie des joueurs de Naples avec Koulibaly ou encore Insigne, l’international brésilien est clairement poussé vers la sortie par son président, Aurelio De Laurentiis. Une situation rêvée pour le Paris Saint-Germain, qui courtise avec assiduité le milieu défensif de 28 ans depuis plusieurs mois. Néanmoins, le club de la capitale ne fera aucune folie sur un plan financier pour recruter Allan en cours de saison. Raison pour laquelle, selon Calcio Mercato, une offre d’échange est envisagée par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

Et cela ne risque de pas plaire à Julian Draxler puisque c’est l’international allemand que le Paris Saint-Germain souhaiterait utiliser comme monnaie d’échange dans ce deal. Reste à voir si Naples sera intéressé par une éventuelle arrivée de l’ancien de Wolfsburg et surtout si ce dernier, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, sera emballé par la perspective de rejoindre le championnat italien au sein d’une équipe en pleine crise. Assurément, il sera difficile pour le Paris Saint-Germain de convaincre les différents protagonistes de ce dossier alors que l’été dernier, Naples réclamait plus de 70 ME pour lâcher Allan. De plus, la situation tendue de Naples a braqué les projecteurs sur le Brésilien, lequel est courtisé par plusieurs cadors européens. Paris est prévenu…