PSG : Al-Khelaïfi a enfin retenu la leçon, Di Maria est rassuré

Dans : PSG, Ligue 1.

Agacé après le nouveau naufrage en Ligue des Champions, la compétition qu’il rêve de remporter, Nasser Al-Khelaïfi va sûrement prendre des décisions importantes dans les mois à venir.

On peut par exemple s’attendre à un changement de directeur sportif, Antero Henrique étant jugé responsable. Quant à Thomas Tuchel, son avenir est déjà scellé. Le président du Paris Saint-Germain souhaite conserver et prolonger son entraîneur. Un scénario contraire aux saisons précédentes lorsque Laurent Blanc et Unai Emery avaient payé leurs échecs européens. Cette fois, le patron du PSG a choisi la stabilité, et Angel Di Maria se lève pour l’applaudir.

« Ce n'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu vas forcément aller en finale. Ce qui est important, c'est ce que tu construis, a expliqué l’ailier argentin à TyC Sports. Cela a commencé il y a plusieurs années avec différents entraîneurs, mais il n'y a pas eu de continuité car nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions. » Heureusement, Al-Khelaïfi a appris de ses erreurs.

Tuchel reste, Di Maria valide

« Je crois que cette fois, le président a réalisé qu'il devait continuer avec le même entraîneur pour créer quelque chose sur le long terme, et pas seulement sur un ou deux ans. Je crois qu'ils vont prolonger l'entraîneur et c'est important pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde », s’est réjoui l’ancien joueur du Real Madrid, qui était apparemment en désaccord avec son supérieur ces dernières années.