PSG : Aïe ! Pierre Ménès détruit Unai Emery en une minute !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la double défaite contre Strasbourg et à Munich, Unai Emery semble de nouveau sur un siège éjectable, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain semblant incapable de gérer certains matches très chauds. Alors forcément, Emery est sous le feu des critiques, et dans son émission sur Canal+ Sport, Pierre Ménès n'a pas raté le technicien du PSG qu'il ne voit pas rester encore très longtemps sur le banc parisien.

« Unai Emery est l’entraîneur du PSG depuis un an et demi. Il y a eu cinq déplacements importants : Monaco, Barcelone et Nice la saison dernière, Marseille et Munich cette saison. Cinq catastrophes au niveau du jeu, quatre défaites et un nul arraché dans les arrêts de jeu sur un coup-franc miraculeux. Pour mettre six buts à Toulouse ou cinq à Angers, il n’y a pas besoin de grand-monde. Quand le niveau monte, quand le match est plus dur, quand il y a besoin de plus de courage et d’abnégation, il y a besoin d’autre chose que d’un entraîneur qui transpire la trouille sur le banc de touche, qui est excité. Ce raisonnement, les dirigeants du PSG l’ont. Passera-t-il l’hiver, c’est probable. Passera-t-il l’été, c’est beaucoup plus improbable », a prévenu Pierre Ménès, qui ne misera pas son salaire sur la prolongation du contrat d'Unai Emery par Nasser Al-Khelaifi.