PSG : Aïe, Liverpool fait la critique qui tue sur les stars parisiennes

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le pain quotidien du championnat reprend ce week-end après la trêve internationale, mais le Paris SG a forcément le regard tourné vers la reprise de la Ligue des Champions.

La double confrontation avec Naples sera d’une importance capitale, notamment en raison de l’échec à Liverpool lors du premier match (défaite 3-2). A cette occasion, le PSG avait semblé loin de sa meilleure forme, et si le revers avait été concédé dans les derniers instants, il sanctionnait tout de même un match bien terne de la part des troupes de Thomas Tuchel. Et du côté de Liverpool, vice-champion d’Europe en titre, un ancien joueur devenu consultant n’a pas hésité à dire tout le mal qu’il pensait du Paris Saint-Germain.

« Le PSG m’a incroyablement déçu. Les joueurs ne reviennent pas en arrière quand ils perdent le ballon. Contre Liverpool, les Reds étaient bien meilleurs. C’est une équipe constituée d’individus. Ils n’ont pas très bien joué. Je veux les voir au match retour, car s’ils gagnent chaque match de Ligue 1 facilement, contre Liverpool ou le Napoli, ce sera une autre affaire. Mbappé, Neymar, Cavani… Ce sont des joueurs merveilleux, mais ils doivent travailler plus », a résumé Steve MacManaman dans les colonnes de Marca. Un constat qui avait été effectué au sein du PSG, et qui semble avoir provoqué un déclic, notamment au sujet des efforts défensifs à faire au plus haut niveau. Il reste à le prouver dans les gros matchs.