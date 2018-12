PSG : Affecté, Neymar se focalisera sur le Brésil pendant quatre ans

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Blessé au pied droit la saison dernière, Neymar avait subi une opération qui l’avait éloigné des terrains pendant trois mois. En gros, le milieu offensif avait fait une croix sur la quasi-totalité de la deuxième partie de saison avec le Paris Saint-Germain.

Il faut dire que le Brésilien n’avait pas pris le moindre risque. Le club de la capitale avait rapidement quitté la Ligue des Champions. Et surtout, l’ancien joueur du FC Barcelone souhaitait absolument disputer la Coupe du monde 2018 à 100 %. Un pari seulement à moitié réussi puisque l’international auriverde a bien joué en Russie, mais sans pouvoir empêcher l’élimination de la Seleção en quarts de finale (2-1 contre la Belgique). Cinq mois plus tard, Neymar ne s’en remet toujours pas et se tourne déjà vers la prochaine édition en 2022.

« Je n’ai toujours pas oublié, a confié le Parisien dans une vidéo publiée sur son compte YouTube. La Coupe du Monde est toujours dans ma tête. C’est une compétition que je veux vraiment remporter, je suis revenu d’une grave blessure et j’avais pris de l’avance pour être présent, pour être là avec mes coéquipiers. Mais ce n’était pas pour cette fois-ci. J’espère que ça sera pour la prochaine fois. Je consacrerai mes quatre prochaines années pour la Coupe du Monde. Et qui sait, peut-être que nous ramènerons la coupe au Brésil. » Entre-temps, on imagine que Neymar aimerait aussi remporter la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or qu’il convoite tant.