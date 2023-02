PSG : Adrien Rabiot, un incroyable retour déjà négocié

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait vivre un mercato estival agité. Et Luis Campos a apparemment la volonté de franciser l'effectif du club de la capitale.

A Paris, les périodes de mercato sont toujours très attendues. Il faut dire que depuis la prise en main du club par QSI, les investissements de renom ont été nombreux. Mais pas toujours avec un grand succès. Et ce qui est de plus en plus reproché aux décideurs du PSG, c'est d'avoir fait partir un trop grand nombre de jeunes joueurs formés au club. S'il a eu lui l'opportunité de s'exprimer au plus haut niveau avec le club parisien, Adrien Rabiot a néanmoins quitté le club en mauvais terme mais surtout en fin de contrat. Cependant, l'international français pourrait bien finir par revenir au bercail l'été prochain. En fin de contrat avec la Juve, Rabiot est en effet dans le viseur de Luis Campos.

Le PSG séduit par l'opportunité Rabiot

JUVENTUS 1-0 FIORENTINA



Adrien Rabiot offre la victoire à la Juventus ! 🤍🖤 pic.twitter.com/xd4pYzZtI6 — Footballogue (@Footballogue) February 12, 2023

Il y a quelques heures, des informations d'RMC indiquaient que le PSG sondait déjà le marché pour l'été prochain avec en tête, l'idée de faire venir des jeunes joueurs talentueux. Adrien Rabiot pourrait en faire partie et ainsi boucler la boucle avec son club formateur. Selon les informations du compte Paris Saint-Germain Actualités, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont tous les deux rencontré au début du mois de février les représentants d'Adrien Rabiot dans l'optique de lui proposer un contrat pour l'été prochain. Reste à savoir si le joueur de 27 ans acceptera un nouveau challenge dans la capitale, alors que le projet actuel parait encore flou. Aussi, Rabiot reste un joueur courtisé, notamment en Angleterre. Manchester United mais surtout Liverpool seraient intéressés. La Premier League, un championnat qui plait aussi beaucoup à Adrien Rabiot. Les prochaines semaines devraient en dire plus sur l'avenir du milieu de terrain, qui quittera à coup sûr la Juve.