PSG : Adrien Rabiot sévèrement secoué en secret par Emery ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot ne l'a jamais caché, et il se dit même que c'est la raison pour laquelle il n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain, il ne souhaite pas s'installer durablement dans un rôle de numéro 6. Mais si l'international tricolore du PSG répète son désir d'avoir un poste de milieu plus offensif que défensif, Unai Emery n'a pas du tout apprécié le comportement d'Adrien Rabiot samedi à Dijon, ce dernier traînant clairement les pieds.

Et son le site ParisTeam, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas tardé à faire savoir à Adrien Rabiot que son attitude n'était pas du tout digne d'un footballeur du Paris Saint-Germain, le prenant entre quatre yeux du côté du Camp des Loges. « Le Basque a fait savoir à Adrien Rabiot que s'il venait à nouveau lui demander de jouer n°6 il devra le faire sans broncher pour le bien de l'équipe (...) Unai Emery lui a également demandé une remise en question et de changer de comportement, car c'est de cette façon qu'il deviendra un grand joueur à son poste (...) Il a également fait savoir à Adrien Rabiot qu'il souhaitait voir des joueurs de Paris briller au plus haut niveau et représenter l'identité PSG, ce qui serait un message très fort pour les jeunes issues du centre de formation », explique le site spécialisé. L'abcès étant percé, le PSG espère que cette histoire de positionnement ne donnera plus lieu à des polémiques.