PSG : Adrien Rabiot refusé par le Barça, le mercato déjà relancé

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et inversement. Pour Adrien Rabiot, les informations en provenance de Barcelone ne sont pas très réjouissantes, car si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne cache pas dans le privé son désir très vif de signer au Barça cet été, il semble que la réciproque ne soit plus aussi assurée qu'il y a quelques semaines. Du côté du club catalan l'intérêt pour Adrien Rabiot est moindre, et forcément en Premier League cela n'a pas échappé aux oreilles de deux gros clubs.

En effet, ce lundi, le Mirror affirme que du côté de Liverpool et d'Arsenal, où on avait presque abdiqué compte tenu de la concurrence avec le FC Barcelone, les dirigeants ont remis le dossier Rabiot en haut de la pile. Pour le tabloïd anglais, ce sont les Gunners qui tiendraient même la corde si le joueur du PSG rejoignait le championnat d'Angleterre, la présence d'Unai Emery, ancien coach du Paris SG, sur le banc du club londonien étant de nature à rassurer le clan Rabiot. Toujours banni à la demande de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique, Adrien Rabiot aura clairement l'embarras du choix lors du prochain mercato. Son statut de joueur libre plaît à pas mal de clubs, reste à savoir qui remportera la mise, sachant qu'on parle tout de même d'une prime à la signature qui ne sera pas inférieure à 10ME.