PSG : Adrien Rabiot gratuit, un deal perdant-perdant pour Paris et Rabiot !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

On ne sait pas si Adrien Rabiot a regardé mardi soir à la télévision la probante victoire du Paris Saint-Germain à Manchester United, mais ce qui est certain c'est que s'il s'entraîne avec le groupe de Thomas Tuchel, le milieu de terrain n'a pas fait le voyage à Old Trafford avec ses coéquipiers. Désormais en fin de contrat, Adrien Rabiot sait que la fin de saison sera longue pour lui, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ayant demandé à leur entraîneur de laisser le joueur au placard. Et forcément, sur ce que l'on a vu à Manchester, ce choix n'a pas pénalisé le PSG. Reste que désormais le club de la capitale va voir partir gratuitement Adrien Rabiot et que Paris semble être le grand perdant de cette histoire.

Pour Jean-Pierre Bernès, puissant agent de footballeurs, finalement si le Paris Saint-Germain est effectivement perdant, c'est aussi le cas pour Adrien Rabiot. Et Bernès de s'expliquer. « A l’arrivée, tout le monde est perdant. Paris se prive d’un excellent milieu de terrain, lequel va quitter son club par la petite porte en fin de saison. Les joueurs doivent en outre comprendre que, quand ils sont libres, ils intéressent effectivement de nombreux clubs, mais on ne sait jamais réellement si c’est en priorité un intérêt financier ou un intérêt sportif. Si un club paie 50 ME pour un joueur, là le joueur est certain que c’est l’intérêt sportif qui domine. Mais si c’est l’intérêt financier de la liberté du joueur qui est mis en avant dans un club, ce dernier ne prend aucun risque. Le joueur est performant, le club a vraiment tout gagné, sportivement et financièrement. Dans le cas contraire, le club n’a rien perdu car il n’a pas eu besoin d’investir », explique, à juste titre, dans Le Parisien, Jean-Pierre Bernès en évoquant le cas Adrien Rabiot.