PSG : Adrien Rabiot fait un choix radical pour signer au Barça !

Le divorce étant consommé entre le Paris Saint-Germain et Adrien Rabiot, lequel a été mis au placard depuis plusieurs semaines, l'avenir du milieu de terrain français semble encore flou. Même si toutes les rumeurs l'envoient au FC Barcelone, rien ne s'est réellement concrétisé, alors que le Barça est désormais en mesure de discuter avec le clan Rabiot. Mais justement, le quotidien sportif catalan Sport affirme ce jeudi que pour avancer concrètement Adrien Rabiot, en accord avec sa mère, a décidé de prendre un agent en charge de négocier avec les dirigeants barcelonais, Véronique Rabiot n'étant pas réellement en odeur de sainteté du côté du Barça.

Pour le média espagnol, lassé de l'attitude de la mère d'Adrien Rabiot, Barcelone a exigé que les choses changent radicalement, et le joueur du Paris Saint-Germain aurait accepté afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau au mercato d'été. « La mère, et jusqu'ici représentante du footballeur, a promis à plusieurs reprises de se rendre dans les bureaux du club blaugrana pour finaliser les détails, mais cela ne s'est jamais produit. Et pendant le mois de janvier, les discussions ont subitement cessé malgré les avertissements et les ultimatums que le Barça avait envoyés au joueur et son environnement. Rabiot traverse une période difficile à Paris et il s'impatiente pour son avenir. Par conséquent, le joueur et sa famille ont engagé un agent pour résoudre ce problème le plus rapidement possible (...) Rabiot a exprimé à ses proches les plus intimes son désir et sa conviction de jouer au Barça à partir de la saison prochaine, mais cela n’a pas été accompagné d’une négociation à part entière. Au Barça, on ne reprendra les discussions que si c'est le Rabiot lui-même qui facilite les négociations dans les prochaines semaines », explique Sport, qui pense que le milieu de terrain du Paris SG commence à s'inquiéter d'un possible revirement du FC Barcelone où il veut plus que tout jouer la saison prochaine.